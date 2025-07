Jovem desaparece dias após brigar com a esposa na zona norte de São Paulo

Um jovem que trabalha com limpeza urbana desapareceu na zona norte de São Paulo após sair de casa. Alex, de 22 anos, foi flagrado saindo de casa com uma roupa diferente da qual entrou, cerca de 40 minutos antes. Dias antes do sumiço, ele brigou com a esposa Vitória, que disse que foi agredida por ele. O sogro de Alex se envolveu na confusão e o casal se separou. Por isso, o jovem foi passar uns dias na casa da mãe. O celular de Alex foi rastreado no Grande ABC, a cerca de 70 quilômetros de distância da casa da família e a casa dele foi encontrada toda revirada. A polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!