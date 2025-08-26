Jovem é encontrada morta ao lado do filho dentro de casa no interior de SP; vizinho é suspeito

A Polícia Civil investiga um crime brutal em Valinhos, no interior de São Paulo. Clara Letícia, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa por asfixia, ao lado do filho de 3 anos, autista e cadeirante, que permaneceu por quase dois dias sozinho com o corpo da mãe até ser localizado pelo tio. Testemunhas relataram que a jovem havia contado a amigas que estava sendo ameaçada por um vizinho, que chegou a pedir desculpas no dia seguinte. Pouco antes do crime, vizinhos ouviram gritos de socorro e Clara pedindo para que o filho fosse poupado. O suspeito, apontado como vizinho da vítima, não foi mais visto desde então, e a polícia tenta localizá-lo para esclarecer as circunstâncias do assassinato.



