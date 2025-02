Jovem é encontrado morto em área de mata; ele pode ter sido confundido com membro de facção

Kaique Pereira, de 20 anos, foi encontrado morto em uma zona de mata, em Manaus. Ele estava desaparecido desde dezembro, e segundo informações da polícia, estava trabalhando com o tio, quando foi surpreendido por três criminosos armados. A polícia suspeita que o jovem tenha sido confundido com um membro de uma facção criminosa.



