Jovem e ex-companheiro morrem baleados por atual namorado da vítima após se encontrarem

Maria Eduarda e o ex-namorado morreram baleados em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ela combinou de se encontrar com Felipe em um local afastado, e os dois foram surpreendidos. Um homem desceu de uma moto e atirou contra a jovem. Ela foi atingida no abdômen e no braço e, mesmo assim, conseguiu chegar até uma fábrica e pedir ajuda. Os funcionários do local chamaram a polícia e o resgate e, assim que os policiais chegaram, ela revelou que o atirador era seu atual namorado: José Rodrigo. Pouco tempo depois da revelação, Maria Eduarda morreu. Felipe, o ex-namorado dela, foi encontrado em um campo de futebol nas redondezas. Ele também havia sido baleado e estava morto. José Rodrigo fugiu do local, mas foi capturado e agora está preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!