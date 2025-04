Jovem é mantida em cárcere privado por dez horas pelo próprio namorado na zona leste de SP

Lucia, de 24 anos, foi mantida em cárcere privado por dez horas pelo namorado em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ela e Jonnathan saíram para beber em uma adega e, no fim da noite, eles discutiram e ela foi embora. Quando chegou em casa, o homem de 32 anos apareceu e começou a agredi-la. Já prevendo uma tragédia, ela gravou áudios da sessão de tortura. Lucia ficou dez horas em cárcere privado e só conseguiu pedir ajuda para as amigas quando Jonnathan pegou no sono. A polícia foi chamada e libertou Lucia do cárcere privado. Jonnathan foi preso em flagrante enquanto dormia.



