Jovem é morta a tiros à queima-roupa durante festa dentro de apartamento em Santa Catarina

Uma jovem foi morta a tiros à queima-roupa durante uma festa em um apartamento em Santa Catarina. Giovanna, de 24 anos, tinha terminado um curso recentemente e decidiu sair para comemorar com as amigas. Ela teria conhecido um rapaz na balada e, com os amigos dele, foram para uma festa no apartamento onde esses jovens moravam. Testemunhas contaram que eles estavam na sala bebendo, quando o suspeito foi no quarto, colocou uma touca que esconde o rosto e voltou armado. Ele atirou à queima-roupa no peito de Giovanna e ela morreu na hora. Até o momento, ninguém foi preso.



