Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Jovem é presa na PB e confessa plano para matar pais, avós e alunos de escola

A polícia capturou e prendeu a jovem de 22 anos após uma denúncia

Cidade Alerta|Do R7

A polícia prendeu uma jovem de 22 anos que planejava a morte dos pais, dos avós e dos alunos da escola onde ela havia estudado em Mamanguape, na Paraíba. A investigada planejava os ataques com a espingarda que pertence ao avô dela, à qual ela tinha acesso. A polícia capturou e prendeu a jovem após uma denúncia. Na frente dos agentes, ela confessou a premeditação e ameaçou novamente os pais dela.

A denúncia foi feita por uma pessoa que é membra de um grupo que a jovem também faz parte. Ela teria contado do plano dos homicídios neste grupo na internet. A investigada recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de ameaça no âmbito familiar e foi conduzida à delegacia de Mamanguape.


O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta
  • Assassinato
  • Polícia
  • Tragédia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.