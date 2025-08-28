Jovem é presa na PB e confessa plano para matar pais, avós e alunos de escola

A polícia prendeu uma jovem de 22 anos que planejava a morte dos pais, dos avós e dos alunos da escola onde ela havia estudado em Mamanguape, na Paraíba. A investigada planejava os ataques com a espingarda que pertence ao avô dela, à qual ela tinha acesso. A polícia capturou e prendeu a jovem após uma denúncia. Na frente dos agentes, ela confessou a premeditação e ameaçou novamente os pais dela.





A denúncia foi feita por uma pessoa que é membra de um grupo que a jovem também faz parte. Ela teria contado do plano dos homicídios neste grupo na internet. A investigada recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de ameaça no âmbito familiar e foi conduzida à delegacia de Mamanguape.

