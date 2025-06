Jovem é torturado em clínica de reabilitação, e local muda de endereço sem avisos após o ocorrido

Guilherme, de 21 anos, foi espancado e torturado por dias em uma clínica de reabilitação em São Paulo. Com a intenção de curá-lo, a mãe do jovem procurou a clínica e o internou. Ela acreditou que ele teria o melhor tratamento possível, mas Guilherme foi espancado e torturado. Ela só ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo por causa da esposa de um interno que viu o que estavam fazendo com Guilherme e decidiu ligar para ela. Quando a mãe chegou no local com a polícia, o jovem estava muito ferido. O Cidade Alerta foi até o local, mas a clínica mudou de endereço e não avisou os familiares dos internos. Acompanhe!



