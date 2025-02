Jovem embriagado atropela e mata idosa em Carapicuíba (SP)

Guilherme, de 24 anos, atropelou e matou uma idosa enquanto estava embriagado, pode sair a qualquer momento pela porta da frente da delegacia. O suspeito chegou a dormir por horas na viatura. Ele dirigia em alta velocidade, na contramão de uma avenida em Carapicuíba, na Grande São Paulo, quando atropelou Marilene, idosa de 69 anos, que voltava da igreja e atravessava a rua. Guilherme estava com mais dois amigos dentro do carro. Segundo a polícia, eles tinham saído de uma adega da região minutos antes. Guilherme não parou para prestar socorro. Na sequência, ele e os amigos invadiram um estacionamento e dormiram.



