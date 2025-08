Jovem grávida é encontrada pelo marido morta; irmão dele é suspeito do crime

Ana Clara Leite Bispo dos Santos, de 18 anos, grávida de seis meses, foi encontrada morta dentro da própria casa em Goiás. O companheiro, Rodrigo, saiu para trabalhar e a deixou com os familiares, mas ao chegar em casa, a encontrou morta. O principal suspeito de cometer o crime é o cunhado dela, irmão de Rodrigo. Um outro irmão do rapaz contou que o suspeito confessou o crime e ainda pediu ajuda para fugir. O cunhado de Ana Clara ainda não foi encontrado pela polícia.



