Jovem mãe de família é morta pelo ex-marido e tem corpo jogado à beira de estrada em SP

Evelling foi morta pelo ex-marido em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Ela e Davi eram casados, mas se divorciaram e a jovem registrou um boletim de ocorrência com ele. No último sábado (27), ela marcou um encontro e foi com ele a um motel, mas desapareceu depois de vê-lo. O corpo dela foi encontrado em um matagal, à beira de uma estrada em Santa Isabel, na Grande São Paulo. A polícia chegou até Davi após analisar imagens de câmeras de segurança. Confrontado, o homem confessou que a asfixiou após uma discussão por conta da guarda dos filhos.



