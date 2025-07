Jovem mata ex-companheira estrangulada, e pai dele o leva para se entregar na delegacia

Um jovem matou a ex-companheira estrangulada e jogou o corpo dela em um rio em São Paulo. Giovana conheceu Gabriel aos 15 anos, quando ele tinha 17. Mesmo com a desaprovação da mãe, ela decidiu se casar com ele um ano e meio depois. No entanto, ela logo quis se separar e o rapaz não aceitava o término. Gabriel perseguia a ex-companheira e descobriu a rotina dela. Imagens de câmeras de segurança mostram Giovana e Gabriel andando juntos, após ela sair do trabalho, e essa foi a última vez que a jovem foi vista. O corpo de Giovana foi encontrado em uma área de mata, às margens do rio Paraíba, em Jacareí. O pai de Gabriel, ex-sogro de Giovana, começou a pressioná-lo e o rapaz confessou o assassinato. Foi o próprio pai quem levou o filho à delegacia para que ele se entregasse.



