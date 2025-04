Jovem morre após passar noite em motel com o namorado; ela tinha marcas de agressão

Letícia Barbosa, de 24 anos, morreu após passar a noite em um motel com Igor Brito, seu namorado de três meses, em Indaiatuba (SP). Inicialmente, a suspeita era de uma hemorragia vaginal, mas o laudo do IML revelou marcas de agressão, incluindo traumatismo craniano e sinais de asfixia. Igor alega que a jovem caiu da cama durante o socorro, mas a polícia investiga a possibilidade de feminicídio.



