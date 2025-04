Jovem morre após ser resgatado de clínica de reabilitação com sinais de maus-tratos em São Paulo

Felipe Magalhães da Silva, de 23 anos, morreu após ser resgatado de uma clínica de reabilitação com sinais de maus-tratos em Suzano, na Grande São Paulo. Ele foi internado no local no ano passado e falava com a família por vídeo uma vez na semana. Há pelo menos dois meses, a mãe do jovem começou a perceber que, além de estar sempre sério e muito magro, Felipe estava com hematomas pelo corpo. O responsável disse que ele estava tendo mau-comportamento, tentando agredir os colegas, e que as marcas eram das tentativas de contê-lo. No último contato com ele, o jovem conseguiu pedir ajuda. A família inteira foi até a clínica e encontrou Felipe com diversos hematomas, desidratado e quase desfalecido. Ele foi internado em estado grave e morreu logo depois.



