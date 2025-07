Jovem sushiman é morto por matador de aluguel após esbarrar nele na saída de uma festa

Ramon de Souza Reis Pereira, sushiman de 26 anos, foi morto a tiros por Valder Barroso de Lima após esbarrar nele na saída de uma festa. O crime ocorreu em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto Ramon visitava a mãe e havia saído com amigos para um bar. Após o assassinato, Valder fugiu, mas foi localizado e preso em Magé, na Baixada Fluminense. Apontado como miliciano, ele atuava na região onde o crime aconteceu. Um ano depois, a família de Ramon ainda enfrenta a dor da perda e aguarda por justiça.



