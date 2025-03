Justiça de Cajamar (SP) nega pedido de relaxamento de prisão de Maicol

A Justiça de Cajamar (SP) negou o pedido de relaxamento de prisão de Maicol , assassino confesso de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Os advogados do acusado alegam que ele sofreu violência psicológica durante o depoimento e que não reconhece a confissão feita anteriormente. Mais um veículo foi identificado no local onde as roupas da vítima teriam sido queimadas, levantando a suspeita de que Maicol pode ter tido ajuda de um cúmplice. A polícia agora investiga quem seria essa possível segunda pessoa envolvida no crime.



