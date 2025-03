Caso Vitória: Justiça nega pedido liminar para soltar Maicol, mas habeas corpus ainda será analisado

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de liminar para soltar Maicol dos Santos, preso acusado de matar a jovem Vitória Regina de Sousa. A solicitação de habeas corpus ainda será analisada por um desembargador do órgão. Os advogados de Maicol insistem que o suspeito não reconhece a confissão e afirma que ele assinou os papéis sem saber do que se tratava. A defesa também pretende pedir um ‘relaxamento’ na prisão temporária.



