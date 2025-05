Justiceiro do PCC e chefão do tribunal do crime é preso no litoral sul de São Paulo

Everson, mais conhecido como “Resident Evil”, ou “Justiceiro do PCC”, foi preso no litoral sul de São Paulo. Ele é membro do crime organizado e responsável pelo “tribunal do crime”. O apelido foi dado pela forma cruel que ele matava e mandava matar as vítimas. Uma investigação exclusiva conseguiu localizar o esconderijo do criminoso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!