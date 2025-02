'Latrell Brito', pagodeiro associado ao PCC, é preso na Bahia

Foi preso na Bahia o homem conhecido como ‘Latrell Brito’, o pagodeiro do PCC. De dia, cantor de pagode romântico e de noite, funcionário ativo da maior facção criminosa do país. Vagner Borges foi localizado em uma praia paradisíaca, no litoral baiano. Ele é apontado em denúncias do Ministério Público como o homem de confiança da facção e responsável por fraudes em contratos públicos, lucrando para o PCC milhões de reais com o golpe. Latrell estava foragido há nove meses e no momento da prisão, tentou enganar os policiais usando um documento falso.