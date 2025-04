Laudo revela que jovem que morreu em motel com namorado foi vítima de asfixia mecânica

Letícia Barbosa, de 24 anos, que havia passado mal em um motel com o namorado, Igor Brito, de 28 anos, não morreu de causas naturais, como se pensava inicialmente. Segundo o laudo pericial, a causa da morte foi asfixia mecânica, e os hematomas no corpo indicam violência. O casal havia saído de um show e passava a noite no local quando Letícia começou a sangrar e desmaiou. Apesar do socorro, ela não resistiu. A família agora busca justiça, enquanto a polícia tenta reconstruir os momentos finais da jovem para esclarecer o crime.



