‘Lázaro paranaense’ se entrega à polícia após matar adolescente grávida e fala com o Cidade Alerta

O homem que ficou conhecido como “Lázaro paranaense” falou com a RECORD antes de se entregar à polícia. Ele é acusado de matar a jovem Isabele, de 17 anos, que estava grávida de oito meses. Na versão dele, foi a própria garota que tirou sua vida. Ela estava com ciúmes do relacionamento que Ruan mantinha com a irmã dela. Ruan tinha um de prisão preventiva decretado pela Justiça. A arma usada no crime ainda não foi encontrada. Acompanhe o que ele tem a dizer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!