Lutador de jiu-jítsu espanca mãe e irmã durante discussão em churrasco

Um caso grave de violência familiar foi registrado em Campina Grande do Sul, no Paraná. Durante um churrasco, duas mulheres, mãe e filha, foram agredidas. O suspeito é William Ceregatti, que seria filho e irmão das vítimas. A irmã, com deficiência cognitiva, teria sido agredida durante uma discussão, e a mãe, ao tentar protegê-la, também foi atacada. As duas precisaram ser hospitalizadas. O suspeito, que é lutador de jiu-jítsu, teve a prisão preventiva decretada. Ele também é acusado de agredir um vizinho policial militar que tentou conter a situação.



