Mãe da adolescente morta por namorado médico quebra o silêncio sobre relacionamento da filha

O médico Bruno Felisberto é acusado de matar a namorada de 15 anos. Na noite do crime, o doutor chegou ao hospital com Kethlyn ferida com um tiro na cabeça. A jovem não resistiu e faleceu. Bruno desapareceu, mas foi localizado e preso. A mãe de Kethlyn recebeu o Cidade Alerta e falou com exclusividade sobre o relacionamento da filha com o médico. Ela contou sobre as brigas que presenciou e revelou que descobriu só depois da morte da filha que a ex-esposa de Bruno tem uma medida protetiva contra ele. Veja.



