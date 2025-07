Mãe de adolescente faz desabafo após ele ser morto por ter roubado um cordão de ouro

Imagens fortes mostram o momento em que a polícia captura um criminoso ferido após uma tentativa de assalto que terminou em tiroteio. Ele e um comparsa tentaram roubar um cordão de ouro, sem saber que as vítimas eram policiais à paisana. Um dos agentes reagiu e o adolescente que participava do crime acabou morto. A mãe do jovem, em choque, fez um desabafo emocionante ao saber da morte do filho.



