Mãe e filho desaparecem, e amigo do rapaz recebe dinheiro na conta logo depois

O desaparecimento de Maria, de 62 anos, e do filho Fábio, em Curitiba (PR), completa dois meses e intriga a polícia. Mãe e filho sumiram sem deixar rastros, mas a investigação levantou que Fábio teria dívidas com agiotas. Pouco antes do sumiço, R$ 10 mil foram transferidos da conta da idosa para a de um amigo do rapaz, identificado como Douglas. O jovem já prestou depoimento, mas versões contraditórias sobre o valor recebido o colocam como suspeito. A polícia investiga o caso.



