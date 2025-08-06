Mãe impede que o filho de 5 anos seja sequestrado no meio da rua em São Paulo

Uma mulher conseguiu impedir que o filho dela fosse sequestrado por um homem, em São José dos Campos (SP). A víitma estava na frente de uma farmácia, com o filho de 5 anos em um carrinho, quando o suspeito chegou. O homem pegou a criança e tentou atravessar a rua, mas foi impedido pela mãe, que tomou o garoto de volta. O suspeito, Adriano, de 43 anos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de sequestro.



