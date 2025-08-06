Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Cidade Alerta

Mãe impede que o filho de 5 anos seja sequestrado no meio da rua em São Paulo

O suspeito chegou a pegar a criança do carrinho, mas a mulher conseguiu impedi-lo

Cidade Alerta|Do R7

Uma mulher conseguiu impedir que o filho dela fosse sequestrado por um homem, em São José dos Campos (SP). A víitma estava na frente de uma farmácia, com o filho de 5 anos em um carrinho, quando o suspeito chegou. O homem pegou a criança e tentou atravessar a rua, mas foi impedido pela mãe, que tomou o garoto de volta. O suspeito, Adriano, de 43 anos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de sequestro.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • sao-paulo-estado
  • cidade-alerta
  • Sequestro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.