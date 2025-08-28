Mãe mata o próprio bebê envenenado em São Paulo

O corpo de Dante, bebê de apenas nove meses, deve ser liberado ainda nesta quinta-feira (28) do Instituto Médico Legal para o velório. A mãe da criança, Giovana, está presa e passou por audiência de custódia, acusada de ter envenenado o próprio filho.





De acordo com a investigação, Giovana teria planejado o crime após a recusa do ex-companheiro em reatar o relacionamento. No dia da morte, ela comprou bananas em um mercado e, em seguida, adquiriu veneno de rato em um pet shop. O produto foi misturado na papinha do bebê. Laudos confirmaram a presença do chumbinho no organismo da criança, e câmeras de segurança registraram o momento da compra do veneno.

