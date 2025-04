Mãe procura por filho de 1 ano desaparecido há 15 dias após ex-marido levá-lo sem aviso

Jessica, mãe de Benjamin, de 1 ano, vive um drama desde que o ex-marido, Adams, levou o menino sem aviso prévio. Ela sofria agressões durante o relacionamento e teme pela segurança do filho. Jéssica acredita que ele esteja escondido na casa da família do pai em Osasco (SP). A Justiça já determinou a busca da criança e emitiu medida protetiva, mas Benjamin ainda não foi localizado. A polícia acompanha o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!