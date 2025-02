Maldição da família envenenada: entenda por que a avó da família acaba de ser presa

Mais uma reviravolta no caso da família em que sete pessoas morreram envenenadas em dois episódios, em agosto e dezembro do ano passado. Recentemente, Francisco foi preso como principal suspeito de ser autor dos envenenamentos. Agora, com a morte de uma vizinha, acaba de ser presa, em Parnaíba (PI), Maria dos Aflitos. A avó da família chegou a dar uma entrevista em que se emocionou e cobrou justiça pelas mortes. Agora, ela é investigada por estar supostamente envolvida nas mortes.