Maníaco da seringa: homem ataca professora com agulha em Teresina (PI)

Um homem está sendo conhecido como o “maníaco da seringa” após atacar uma professora no portão de uma escola em Teresina, no Piauí. O suspeito sacou uma seringa com uma agulha e perfurou a vítima na zona leste da cidade. Ela foi submetida a exames no Instituto Médico Legal (IML) e aguarda os resultados para saber se foi contaminada com alguma substância.



