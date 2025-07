Manobrista de 26 anos é encontrado morto dentro de córrego em São Paulo

O manobrista Wellington, de 26 anos, foi encontrado morto dentro de um córrego em São Paulo. Desde o nascimento do primeiro filho, ele passou a trabalhar aos finais de semana e saía de Itapevi para trabalhar em uma balada na Vila Olímpia. Para retornar para casa, ele sempre fazia o mesmo trajeto até a estação de trem. Foi nesse caminho que o corpo dele foi encontrado, dentro de um córrego. O laudo do IML da morte de Wellington deu inconclusivo. Agora, a polícia investiga o que pode ter acontecido com o manobrista.



