Marido rapta filho de 10 meses após agredir esposa

Mulher vive 16 horas de muito medo, sem saber onde estava o filho, um bebê de 10 meses. Tudo começou com uma briga entre ela e o marido abusivo e violento. A polícia foi chamada e o pai, que é um fazendeiro, saiu da garagem de casa em alta velocidade, com o filho do casal dentro do carro. A criança só foi devolvida no dia seguinte.



