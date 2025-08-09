Logo R7.com
Cidade Alerta

Marido rapta filho de 10 meses após agredir esposa

O desespero da mãe durou 16 horas; a fuga do homem aconteceu na frente da polícia

Cidade Alerta|Do R7

Mulher vive 16 horas de muito medo, sem saber onde estava o filho, um bebê de 10 meses. Tudo começou com uma briga entre ela e o marido abusivo e violento. A polícia foi chamada e o pai, que é um fazendeiro, saiu da garagem de casa em alta velocidade, com o filho do casal dentro do carro. A criança só foi devolvida no dia seguinte.

  • cidade-alerta
  • Violência
  • Violência Doméstica

