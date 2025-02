Marido simula suicídio da esposa e é preso por feminicídio

Em Tefé, no interior do Amazonas, Alexandre, de 30 anos, chamou o socorro afirmando que a esposa, Arleane, havia se matado. No entanto, os médicos perceberam que a lesão não correspondia a um caso de suicídio e alertaram a polícia. Durante o interrogatório, Alexandre confessou ter matado a esposa. A investigação revelou ainda que ele abusava sexualmente da enteada de 13 anos, que está grávida dele. O caso chocou a comunidade local e as autoridades.



