Médica é suspeita de matar marido sueco que foi enterrado como indigente em Americana (SP)

A polícia prendeu a ginecologista Natalia Martins, de 43 anos, viúva do sueco Rauol Gerhard Josef, que morreu com 48 anos e foi enterrado como indigente em Americana, no interior de São Paulo. Ela estava movimentando as contas bancárias de Rauol e a polícia, que tentava descobrir a identidade do homem que não tinha registro civil no Brasil, estranhou a movimentação das contas bancárias. Além da viúva, a polícia também prendeu um homem que pode ser amante da suspeita e ter participado do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!