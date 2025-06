Médico de 73 anos é acusado de assédio por cinco mulheres no interior de São Paulo

O médico Américo, de 73 anos, é acusado de assédio por pelo menos cinco mulheres no interior de São Paulo. O Conselho de Medicina já suspendeu o registro do neurocirurgião temporariamente e ele está proibido de atuar enquanto isso. Uma das mulheres que acusa o idoso falou com o Cidade Alerta. Ela contou que ele a assediou, com tentativas de beijo e até tocando em partes íntimas.



