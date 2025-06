Médico é preso acusado de abusar sexualmente de nove vítimas; sete delas são crianças e adolescentes

O médico e vereador Tiago Bitencourt, de 39 anos, foi preso acusado de abusar sexualmente de nove vítimas em Canarana, no Mato Grosso. Ele foi eleito em 2020 como o vereador mais votado da cidade, e em 2024, reeleito. No entanto, a polícia recebeu uma denúncia de abuso sexual e foi até a casa de Tiago. Lá, foi descoberto que ele fez nove vítimas. Delas, sete são crianças ou adolescentes. Ele guardava vídeos e fotos íntimas das vítimas, e diversos brinquedos e roupas femininas foram encontradas no consultório dele. Tiago se aproveitava da vulnerabilidade emocional de mulheres com problemas financeiros, separação, perda de familiares. Os alvos eram mulheres com filhas, assim ele criava intimidade com elas para atacá-las e depois violentar as crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!