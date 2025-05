Menina de 11 anos pede ajuda por tentativa de sequestro; polícia desconfia

Uma menina de 11 anos apareceu desesperada em uma escola pedindo ajuda, afirmando ter sido sequestrada por dois homens enquanto colocava o lixo para fora de casa. Segundo o relato, ela foi forçada a entrar em um carro, mas conseguiu escapar ao notar que as portas do veículo estavam destrancadas quando os suspeitos reduziram a velocidade. Imagens mostram o momento em que a criança corre para pedir socorro. No entanto, a diretoria da escola acionou a polícia, e o agente responsável pelo atendimento, que por coincidência é morador do mesmo prédio da menina, ajudou a esclarecer o caso. A investigação apontou contradições no relato, e a verdadeira motivação da menina ainda está sendo apurada.



