Menina de 5 anos é espancada pela tia após ser deixada na casa dela pela mãe

Uma menina, de 5 anos, foi espancada pela tia, Thaís, de 18, após perder uma colher. Ela e o irmão mais velho, de 9 anos, foram deixados na casa de Thaís, em Santo André, no ABC paulista, pela mãe. Ela precisava ir trabalhar e a rede de apoio acabou sendo a irmã mais nova. Tudo foi descoberto quando o pai das crianças foi buscá-las para passarem o final de semana com ele, e ele viu a situação em que a filha estava. O menino de 9 anos contou ao pai que a tia os espancava e que tinha batido na irmã, porque ela perdeu uma colherzinha enquanto comia um iogurte. Acompanhe na reportagem.



