Menino de 2 anos morre no interior de São Paulo; corpo tinha indícios de violência sexual

Pedro Henrique, de 2 anos, morreu em Ferraz de Vasconcelos (SP) após dar entrada no hospital com algumas lesões. A equipe médica encontrou indícios de que o menino pode ter sido vítima de violência sexual. A mãe, que socorreu o garoto, disse que estava tomando banho e que não sabe o que teria provocado essas lesões. Pedro estava sob os cuidados do pai, Danilo, e um amigo dele, Walas. Enquanto a polícia investigava, a informação de um possível abuso contra a criança chegou aos vizinhos. Revoltados, eles espancaram Danilo e a mãe do menino. Tanto Danilo quando o amigo, Walas, foram presos e o caso segue sob investigação.



