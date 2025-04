Menor de idade pega o carro do pai e mata homem atropelado

Um adolescente de 17 anos se apresentou à delegacia e confessou ter atropelado um técnico em tecnologia da informação. Beimar, de 27 anos, teve lesão na cabeça e morreu no hospital. No dia do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Testemunhas disseram que Beimar estava em um evento com a família quando saiu para comprar um suco para o filho. Ao atravessar na faixa de pedestres, ele foi atingido pelo carro. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os amigos de Beimar a identificar o menor de idade que dirigia o carro do pai.



