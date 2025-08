Mistério: ‘assassino do cachecol’ invade prédio e mata empresário idoso que não tinha inimizades

Imagens de câmeras de segurança registraram um homem entrando em um prédio com máscara, óculos escuro, gorro e uma espécie de cachecol. Cerca de 20 minutos depois, ele teria saído com outra roupa. Minutos após a fuga, Álvaro Borges Ribeiro, um idoso empresário, de 70 anos, foi achado sem vida dentro do próprio escritório, que fica dentro do prédio invadido. Álvaro foi encontrado com diversas perfurações. O idoso é conhecido por sempre ajudar o próximo e não tinha inimizades. Quem é o assassino do cachecol e por que ele matou Álvaro? Veja na reportagem.



