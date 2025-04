Mistério em padaria: homem armado tenta atacar funcionária e morre baleado na zona norte de SP

Um tiroteio em uma padaria no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, deixou um morto e uma pessoa baleada na tarde deste sábado. Um homem armado entrou no estabelecimento e foi direto em direção a uma funcionária. Um policial civil à paisana, que estava na padaria, reagiu e baleou esse suspeito, que acabou falecendo no local. A funcionária atingida foi socorrida e está fora de risco. O caso, inicialmente considerado um assalto, está sendo investigado por possível crime passional.



