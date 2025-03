Mistério em SP: motoboy é morto baleado enquanto voltava de festa

Rikelmy, um motoboy de 22 anos, foi baleado e morto quando voltavam de uma festa no extremo sul de São Paulo. A família conseguiu uma imagem que mostra, segundo os parentes, Rikelmy andando com a moto dele. Seriam as últimas imagens do rapaz com vida. Ele foi encontrado na manhã seguinte morto escondido atrás de uma perua sem a carteira e o celular. A família garante que o motoboy não tinha dívidas nem alguma inimizade que pudesse explicar o que aconteceu.



