Mistério: jovem veterinária é executada após deixar festa junina na Grande Natal (RN)

Uma jovem veterinária foi executada misteriosamente na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Maria Bruna, de 27 anos, foi a uma festa junina com o marido e os sogros. Na volta, criminosos interceptaram o carro da família e abriram fogo. A única pessoa morta foi Maria Bruna. O sogro chegou a ser atingido no braço de raspão, mas está fora de perigo. O que aconteceu ali? Por que os bandidos começaram a atirar? Veja na reportagem.



