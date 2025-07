Mistério: polícia investiga quem ajudou detento a fugir durante audiência

A polícia investiga quem ajudou um detento a fugir do presídio durante uma audiência de custódia. O momento foi registrado por uma chamada virtual. A investigação confirmou que João Vitor teve a saída facilitada. Segundo o depoimento do suspeito, agentes pediram para que ele tirasse as algemas porque novos detentos estariam chegando. Entenda.



