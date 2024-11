A Justiça condenou a 15 anos de prisão a modelo Marcella Ellen, que fugiu nua em uma kombi escolar roubada após matar o noivo. Jordan foi baleado após uma discussão com Marcella dentro de um motel no Distrito Federal, em 2022. A modelo foi condenada por homicídio, roubo com arma de fogo e porte ilegal de arma, sem o direito de recorrer em liberdade.