Morte de boiadeiro: polícia prende homem acusado de executar jovem com tiros à queima-roupa

Após quase três meses de investigação, a polícia prendeu o homem acusado de matar Matheus Expedito de Campos, um boiadeiro de 24 anos que representava o Brasil em competições internacionais. A vítima foi surpreendida por dois homens em uma moto. Pensando se tratar de um fã, Matheus se aproximou, mas foi executado com tiros à queima-roupa. Ele era uma promessa do rodeio nacional e sonhava em melhorar a vida da família e se tornar campeão mundial. A motivação do crime e a identidade do assassino estão sendo investigadas como possível vingança.



