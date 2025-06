Morte no autódromo: itens são encontrados nos bolsos da jaqueta de empresário

O corpo de Adalberto Amarílio dos Santos Júnior foi localizado dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos nesta terça (3). Nos bolsos da jaqueta dele, foram encontrados diversos itens: um papel com números anotados, luvas, a chave do carro e a credencial do evento de motos. Segundo a investigação, o corpo não apresentava lesões aparentes. O laudo preliminar do IML deve sair a qualquer momento.