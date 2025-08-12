Motociclista sai para comprar almoço de Dia dos Pais e é agredido e esfaqueado após causar acidente

Uma intolerância no trânsito quase acabou em morte em Santo André, no ABC paulista. Um carro ia fazer uma conversão, quando o motociclista que veio atrás, em velocidade baixa, não conseguiu parar e bateu na traseira. Segundo testemunhas, dois homens desceram do veículo e começaram a agredir Guilherme, o motociclista. Um deles pegou um porrete e o outro, uma faca. O homem foi atacado com pauladas por um, e esfaqueado pelo outro. Os dois suspeitos fugiram e Guilherme foi levado para o hospital com ferimento grave. A mãe dele, que correu para proteger o filho, falou pela primeira vez sobre o caso. Ela contou que Guilherme tinha saído para comprar o almoço do Dia dos Pais.



