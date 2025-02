Motorista de caminhão é morto por segurança de empresa em Guarulhos (SP) por conta de atraso

Vinicius, de 26 anos, era caminhoneiro e trabalhava em uma transportadora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele voltava de uma viagem e estava ansioso para ir para casa, mas pegou trânsito e se atrasou 30 minutos para entrar na empresa, que só recebia os caminhoneiros até 22h. Ele e o segurança discutiram, mas o motorista foi permitido de entrar na empresa. A briga, no entanto, continuou dentro do local. Quando Vinicius foi pegar o carro para ir embora, o segurança o impediu de sair e fez 12 disparos contra o motorista. Vinicius morreu na hora e o segurança fugiu. Essa não teria sido a primeira vez que o segurança começou uma briga devido a atraso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!